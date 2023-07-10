谷歌 Pixel 8 手机参数曝光：Tensor G3 处理器，预装安卓 14

IT之家 7 月 10 日消息，谷歌 Pixel 8 系列手机预计将于近期发布，推特博主 @Yogesh Brar 今日曝光了谷歌 Pixel 8 标准版机型的主要参数。

▲ 爆料截图

爆料信息显示，谷歌 Pixel 8 将继续搭载自研处理器，型号升级为 Tensor G3 处理器。这款新机正面配备 6.17 英寸 FHD+ OLED 显示屏，支持 120Hz 高刷，提供 8GB+128GB 和 8GB+256GB 两个版本，预装安卓 14 系统，搭载超声波指纹解锁。

▲ 图源 OnLeaks，下同

其他方面，谷歌 Pixel 8 搭载 5000 万像素三星 GN2 主摄，支持 OIS 光学防抖，配备 1200 万像素超广角镜头。该手机机身内置 4485mAh 电池，支持 24W 有线快充和 12W 无线快充。

此外，该博主还曝光了这款手机的售价，8GB+128GB 版为 649 美元（IT之家备注：当前约 4692 元人民币），8+256GB 为 699 美元（当前约 5054 元人民币），预计在 10 月之前发布。

关于谷歌 Pixel 8 的外观渲染图此前已经被曝光，这些渲染图来自 OnLeaks 和 MySmartPrice12。从渲染图来看，Pixel 8 与其前代产品相比，并没有太大的变化，但最明显的区别是新款手机采用了更圆润的造型，而不是像前代那样方正。

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