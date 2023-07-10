谷歌回应开放侧载风险：用户可以选择其他商店，但 Google Play 更安全

IT之家 7 月 10 日消息，据 ITmedia 报道，日本政府近期拟要求苹果、谷歌强制开放手机应用侧载，允许用户通过第三方应用商店安装手机 App。对此，Google Play 亚太地区负责人 Kiran Mani 在今日举行的一场活动中表示：“Google Play 是众多应用商店之一，用户可以选择其他商店。”

▲ 图源 Pixabay

不过，Mani 也提到了侧载的安全性问题，他表示，谷歌正采取“三步走”策略，来确保用户数据和第三方商店的应用分发安全。

首先，当用户在 Google Play 之外安装应用时，Android 系统会发出明确警告，表明该应用已超出标准安全保护流程。

其次，如果用户确认了警告信息并依然选择安装，系统则不再执行进一步的警告。

最后，在 Android 操作系统上运行着 Google Play Protect 机制，如果检测到恶意软件或行为可疑的应用程序，用户将收到警告。在某些情况下，这些应用将被强制禁用。

Mani 强调，无论各国政府关于侧载的强制性讨论取得了怎样的结果，这三个流程都将继续实施下去。

Mani 还表示，如果新的应用商店运营商以强制侧载为契机进入市场，将导致应用开发者的分发目的地增加，商店之间有可能发生竞争。然而，对于许多开发者而言，在 Google Play 上分发将是最可行的选择。这是因为 Google Play 有大量的用户可触及，与各国的法律体系和支付系统兼容，并且有到位的安全措施。

IT之家此前报道，日本内阁数字市场竞争委员会 6 月编制最终报告，明确了针对大型 IT 公司制定新规的方向，其中就包括开放应用程序市场的法规，例如强制苹果和谷歌开放 iOS 和安卓第三方应用商店。

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