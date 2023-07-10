荣耀手表 4 官方渲染图曝光：方形表盘设计，7 月 12 日发布

IT之家 7 月 10 日消息，荣耀手表 4 将于 7 月 12 日发布，今天有博主放出了其官方渲染图，一起来看一下。

博主 @鹏鹏君驾到 放出了荣耀手表 4 的官方渲染图，从曝光图上看，荣耀手表 4 采用经典的方形表盘设计，表框进行了弧度处理，并且看起来有一种磨砂质感。结合此前曝光的图片，该手表提供了黑色、米白色、浅蓝色三款表带，其中后两种款式印有荣耀白色 logo。

此前荣耀终端中国区 CMO 姜海荣发布趣味视频，正式确认全新的荣耀手表 4 可以实现 10 天的长续航能力。

此外，官方此前已确认新品支持 eSIM。目前在售的 eSIM 智能手表，在全智能模式下，最长续航也只是 5-7 天，更长的续航只能牺牲功能体验。而前两天荣耀终端产品线总裁方飞还在微博中透露，荣耀手表 4“既要又要，不妥协”，很多网友大胆推测，青海湖电池可能会被用于荣耀手表 4 之中。

在续航、通信之外，预计荣耀手表 4 还将带来更全面的产品功能亮点，IT之家将保持关注。

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