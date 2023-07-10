英伟达 A800 芯片快速涨价，半月涨近两万元

IT之家 7 月 10 日消息，NVIDIA A800 Tensor Core GPU 是 NVIDIA 生产的一款深度学习加速卡，旨在绕过美国商务部的半导体出口新规（IT之家注：算力上限 4800 TFLOPS，带宽上限 600 GB/s）以取代 A100，这款产品已经在 2022 年三季度起投产。

据 36 氪，英伟达 A800 芯片近日已经出现大幅涨价。英伟达芯片代理商称，大约一周前，关于英伟达 A800 芯片被禁售的这个信号“让市场上的 A800 价格一下子涨了起来”。

据介绍，英伟达 A800 80GB PCie 标准版 GPU 的市场价 15 天前在 9 万元人民币 / 颗，但现在已经涨到了 11 万元左右。

不过他也强调，即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。在他看来，英伟达的 H800 系列 GPU 芯片目前还可以正常供应，只不过价格更高了。

参数方面，新的 A800 数据传输速率为每秒 400GB，低于 A100 的每秒 600GB，性能大约相当于 A100 GPU 的 70% 左右，而且 A800 支持内存带宽最高达 2TB / s，其他参数相比 A100 变化不大。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。