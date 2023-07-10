潍荣高铁莱荣段联调联试正式启动，开通运营进入倒计时

IT之家 7 月 10 日消息，随着 55101 次检测列车从莱西站开出，潍坊至荣成高速铁路莱西至荣成段联调联试正式启动，开通运营进入倒计时（大约需要两个半月的时间）。

据介绍，潍荣高铁莱荣段位于山东省胶东半岛东南部，线路西起青岛莱西，东至威海荣成，全长 193 公里，设计时速 350 公里。

IT之家查询公开资料获悉，潍荣高铁莱荣段全线共设莱西、莱阳南、海阳、乳山南、威海南海、文登南、荣成 7 座车站，于 2020 年 11 月开工建设，2023 年 6 月底完成静态验收。

至于另一段，潍荣高速铁路潍莱段由潍坊北站至莱西东所，正线全长 125.757 千米（联络线长 11.672 千米），设 4 个客运车站，设计速度 350 千米 / 小时。

2018 年 2 月 6 日，潍荣高速铁路潍莱段开工建设；2020 年 6 月，正式定名为潍荣高速铁路；2020 年 10 月 31 日，潍荣高速铁路莱荣段开工建设；2020 年 11 月 26 日，潍荣高速铁路潍莱段开通运营。

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