6 月中国船舶制造接单量占全球 80%，韩媒称中韩差距越来越大

IT之家 7 月 10 日消息，据韩媒《Chosun llbo》报道，英国造船与海运业分析机构 Clarksons 近日发布的数据显示，中国新获得的造船订单，大幅领先韩国。

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数据显示，6 月全球船舶预订量为 95 艘，CGT（IT之家备注：修正总吨，指船舶建造工作量，是最能准确反映造船工作量大小的指标。）为 276 万。其中，中国获得 71 艘（220 万 CGT）船舶的订单，占全球 80%，稳居全球第一；韩国获得 10 艘（38 万 CGT）船舶的订单，占全球 14%，位居第二。

数据还显示，今年上半年全球累计订单量为 678 艘（1781 万 CGT），较去年同期下降 34%。其中，中国获得 428 艘（1043 万 CGT）船舶的订单，占全球 59%；韩国获得 114 艘（516 万 CGT）船舶的订单，占全球 29%（均按 CGT 计算）。

韩媒表示，中国与韩国造船业的差距正越来越大，今年 5 月中韩获得新订单的比例为 7：3，6 月就变成了 8：1，韩国造船业在如何争取新订单方面正亮起红灯。

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