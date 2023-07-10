《宝可梦 Sleep》已在部分地区开启抢先测试，Beta 版超 150 只宝可梦登场

IT之家 7 月 10 日消息，宝可梦公司已经在 Google Play 平台上架了《Pokémon Sleep》手游预注册，正式版今夏推出。

目前，《宝可梦 Sleep》已在部分国家开启抢先测试，居住在阿根廷、澳大利亚、加拿大和新西兰的玩家目前可以在 Android 设备上下载并试玩。有玩家解包发现，Beta 版共有 150 + 宝可梦登场！

据悉，抢先测试体验将截止到 7 月 13 日（UTC）结束，完整版本则将于本月晚些时候发布，届时大家都可以下载尝试。

本作的玩法非常简单，玩家只需要设定好手机 App 状态，好好睡一觉，就能发现宝可梦的新睡眠状态。

IT之家在此附上官方介绍如下：

《Pokémon Sleep》的玩法很简单。玩家只要将智能手机放在枕边，然后好好睡一觉即可。 通过你的睡眠情况，每天早上与你相同睡眠类型的宝可梦们就会聚集在一起。 收集宝可梦们的各种睡姿，目标完成「宝可梦睡姿图鉴」吧。 和宝可梦的睡姿一起记住《Pokémon Sleep》使用方式的注意点吧！

《Pokémon Sleep》游戏 Play Store 页面地址 | 官方地址

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