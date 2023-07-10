华硕 6 月营收 480.83 亿元新台币同比下降 13.28％

IT之家 7 月 10 日消息，华硕今日公布了最新业绩：6 月合并营收 480.83 亿元新台币（IT之家备注：当前约 111.07 亿元人民币）480.8，同比下降 13.28％。

华硕今年上半年累计营收达到了 2271.01 亿元新台币（当前约 524.6 亿元人民币）22，但同比去年依然有 14.41% 的下滑。

今年 5 月，华硕合并营收 363.16 亿元新台币（当前约 84.25 亿元人民币），环比增长 16.1%，同比下降 4.64%；合并营收 337.95 亿元新台币（当前约 78.4 亿元人民币），环比增长 19%，同比减少 1%。

今年第一季度，华硕营收为 1023.76 亿新台币（当前约 231.37 亿元人民币），上一财季为 1173.59 亿新台币（当前约 265.23 亿元人民币），去年同期为 1279.62 亿新台币（当前约 289.19 亿元人民币），同比下降约 20%。展望第二季度，华硕预估，PC 业务营收环比将增长 20%，零部件业务则环比减少 5%。

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