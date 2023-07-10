想让头显跳出宅男圈，科技公司纷纷为女性开发 VR 健身应用

7 月 10 日消息，虚拟现实头显制造商们为了吸引更多用户，开始将注意力从游戏转向健身等新型应用，特别是针对女性用户的健身类虚拟现实应用正在兴起。苹果、Meta 和字节跳动旗下的 Pico 等公司正在与非游戏厂商合作、收购非游戏类应用程序的开发商，或者为开发商开辟新的应用开发路径。

以下为翻译内容：

五年前，当萨姆・科尔（Sam Cole）在 Meta 的头显商店上线虚拟现实健身类应用 FitXR 时，主要面向的是典型的游戏玩家，主要是年龄约在 18 岁左右的年轻男性。然而，仅仅几年后，随着该应用逐渐流行起来，科尔的主要客户群体变成了 35 岁以上的女性。

科尔的团队推测，这种变化背后的原因是运动。与男性玩家同住的女性开始尝试各种健身类应用，并与朋友们分享她们的体验。

科尔表示：“这些人购买头显是为了将其作为健身器材，而不是游戏机。”

许多大型科技公司迫切希望效仿 FitXR 的客户群变化，因为它们正竞相让虚拟现实和增强现实技术跳出小众市场，吸引主流市场人群。

长期以来，虚拟现实设备主要通过能提供沉浸式体验的视频游戏，来吸引年轻男性受众。然而，为了扩大客户群体，设备制造商一直在推广新的虚拟现实用例，如工作、健身和娱乐。

为了向更多用户推销这些设备，科技公司选择与非游戏厂商合作、收购非游戏类应用程序的开发商，或者为开发商开辟新的应用开发路径。今年 6 月，苹果宣布推出售价近 3500 美元的新型混合现实头显 Vision Pro，但在推介过程中几乎没有提到游戏内容。相反，苹果表示，Vision Pro 用户将能够与同事和亲人进行更加身临其境的对话，用照片和视频记录更多值得纪念的生活时刻，并扩展他们的娱乐活动。

业内人士表示，虚拟现实健身类应用能够吸引那些可能害怕或无法亲自参加传统健身课程的消费者。这些应用通常由专家设计高强度的专业锻炼计划。用户可以学习跆拳道课程，击打似乎向他们飞来的物体，也可以体验在风景如画的湖泊上划船，或者在类似国际大都市的场景中骑自行车。

VirZoom 是 Oculus Quest 商店上线的一款健身应用，该公司首席执行官兼联合创始人埃里克・扬森（Eric Janszen）表示：“虚拟现实所带来的沉浸感比二维屏幕上的任何东西都更能鼓励人们锻炼。”“你不需要盯着屏幕，也不需要设想自己身处其中。你实际上就是置身其中，你对周围环境做出反应，周围环境也在对你做出反应。”

长期以来，虚拟现实主要吸引年轻人，他们喜欢在《星球大战》主题的游戏应用中挥舞光剑，或者在僵尸大爆发后的末日废墟中前行。去年，Meta 公司的一名高管在法庭作证时表示，截至 2019 年 12 月，Quest 头显用户中只有不到 10% 是女性。市场分析公司 IDC 研究主管拉蒙・拉马斯（Ramon Llamas）表示：“大多数虚拟现实用户都是男性、年轻人和游戏爱好者。”

然而，像科尔开发的 FitXR 等应用已经超越了游戏应用的范畴，将女性引入虚拟现实领域。事实上，她们已经迷上了这种应用。

现年 25 岁的卡利亚・威尔逊（Kaleah Wilson）两年前购买了一款虚拟现实头显，试图减肥。尽管威尔逊也喜欢去健身房或打篮球，但她发现通过虚拟现实应用 FitXR 锻炼更有趣、更方便。“有时候你甚至不会意识到自己在锻炼，”威尔逊谈到这种体验时说。她的母亲、姐姐和朋友们看到她通过这款应用减掉了 30 磅（约合 13.5 公斤），纷纷购买头显开始尝试。

威尔逊说：“卖点是我在玩的同时也在减肥。”“这让人大吃一惊。他们根本没有预料到。”

苹果等公司似乎都在进军虚拟现实健身领域。据报道，苹果计划将其健身类应用 Apple Fitness + 整合到另一款头显中。据称，该头显可以跟踪用户的健身目标，并提供成千上万个用于锻炼的音视频。去年，字节跳动旗下的 Pico 表示，新款虚拟现实头显将包含大量的运动和健身类应用，搭载的内部跟踪器还能告诉用户锻炼了多长时间，燃烧了多少卡路里。

虚拟现实头显的主要制造商 Meta 也将开拓健身领域视为一项关键战略。2021 年，Meta 宣布收购热门虚拟现实健身类应用《超自然》（Supernatural）背后的工作室 Within。该应用将日常锻炼与鲍勃・马利（Bob Marley）和杜瓦・利帕（Dua Lipa）等明星的流行歌曲相结合。去年，著名健身课程公司 Les Mills 与 Odders Lab 合作，在 Meta 的 Quest 头显上将搏击操应用《莱美搏击》转化为虚拟现实体验。

当美国联邦贸易委员会（FTC）在法庭上质疑 Meta 收购 Within 时，该公司高管作证称，他们认为健身是吸引女性和老年客户的关键方式。许多 Quest 用户只会使用特定应用，几周后就会将设备搁置一边。健身类应用可以帮助公司鼓励用户将头显设备融入日常生活，改变这种情况。Meta 高管表示，健身类应用还提供了持续收入来源，因为它们通常收取订阅费用。

然而，推广这种技术仍然面临挑战。许多人表示，虚拟现实设备不舒适，容易导致晕眩，难以用于锻炼。苹果的 Vision Pro 使用线缆连接头显和电池组，这可能会进一步限制用户的身体活动。

拉马斯表示： “我每周去健身房五天…… 我不认为自己能戴着头显做到这一点。”

但产品发烧友们打赌，苹果的头显设备最终将展示出混合现实设备的价值，这也可能帮助 Meta 吸引那些想要更便宜产品的客户。Meta 最昂贵的虚拟现实头显售价不到 1000 美元，不到苹果设备价格的三分之一。

科尔表示，他的公司已经计划为苹果设备调整 FitXR 应用。他认为，当苹果设备上市时，消费者将重新体验到虚拟现实的魅力。

科尔说：“他们会尝试这种体验，他们会被惊到。”

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