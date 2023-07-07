SteamVR 推出 1.26 版，游戏可自动重新绑定控制器

IT之家 7 月 7 日消息，SteamVR 推出 1.26 版本，在现有控制器兼容功能的基础上，让更多游戏可以立即通过自动重新绑定使用更多控制器。

IT之家从更新公告中了解到，新版本中，如果游戏缺少针对玩家控制器的绑定，SteamVR 会自动创建新的绑定，参考更常见的控制器对其进行配置，并将其设置为模拟该控制器类型。控制器驱动程序开发者可以指定一系列不同的控制器以使用其中的绑定，也可以说明如何从一个控制器重映射到另一个控制器。

SteamVR：

为没有原生绑定的控制器添加了自动重新绑定。我们会尝试将使用 SteamVR 输入和 OpenXR 的游戏重新绑定到支持的控制器类型。

主面板中添加了手柄，以便在空间中定位。每次唤出时，位置都会重置。

主面板的重新居中按钮现在会在就座环境和站立环境下重新居中，而不仅仅是在当前场景应用程序所使用的环境下重新居中。

修复了名称中带有表情符号的音频设备会破坏设置 UI 的问题。

修复了在会话开始后拔掉 / 重新插上硬件时，如果使用的是 AMD 显卡，会导致第三方头戴式显示器帧率低下的问题。

添加了新的定位器使用部位：手腕（左 / 右）、脚踝（左 / 右）。

在 Automatic Rebinding（自动重新绑定）文件中添加了“autoremapping”以简化组件重映射。

更新了绑定 UI 样式。

会在任何必需的操作并未绑定时显示错误，而不是操作失败却没有任何提示。

优化了创意工坊绑定载入的性能。

修复了“显示旧版绑定 UI”按钮在控制器设置中不起作用的问题。

OpenXR：

重新居中按钮现在会影响 OpenXR 应用程序。

现在，重新居中游玩空间时会发送 XrEventDataReferenceSpaceChangePending 事件。

使用 XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_STAGE 的 OpenXR 应用程序在调用 xrLocateViews 时，所立即切换使用的 Chaperone 导护系统可见性规则和 OpenVR 站立状态下的体验一致，Chaperone 导护系统会在头戴式显示器或控制器靠近原点时显示。

仅使用 XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_LOCAL 超过 3 秒 的 OpenXR 应用程序在调用 xrLocateViews 时，所使用的 Chaperone 导护系统可见性规则和 OpenVR 就座状态下的体验一致，Chaperone 导护系统在用户位于原点 1 米的半径范围内不会显示。

runtimeVersion 的实例属性现在设置为 SteamVR 的当前版本。

即便没有可用的头戴式显示器，也重新启用了实例创建。这与 headless（无头）模式无关，而是为了让应用程序可以进行正确的调用，以明了当前没有连接头戴式显示器。

修复了没有可用的头戴式显示器时，某些 Unity 游戏的崩溃问题。

实现了 XR_HTC_vive_wrist_tracker_interaction 扩展。

进行了相符性测试修复（正确检查有效但不受支持的视图配置类型，正确识别 xrTime 负值输入）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。