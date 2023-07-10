报告称亚洲游戏玩家中女性占比达 37%，增速达男性两倍

IT之家 7 月 10 日消息，游戏数据分析机构 Niko Partners 近日发布报告显示，亚洲游戏玩家中女性占比已达到 37%，且每新增 1 名男性玩家，就会新增 2 名女性玩家。

▲ 图源 Niko Partners 官网

这份报告基于对 11 个亚洲市场总计 7548 名参与者进行的调查。结果显示，亚洲女性游戏玩家市场具有巨大的市场增长潜力，已占游戏玩家总数的 37%。目前女性玩家在亚洲正以每年 11% 的速度增长，几乎是男性玩家增速的两倍。

女性游戏玩家目前贡献的收入占到亚洲游戏市场总收入的 23.5%，但随着女性游戏玩家市场的快速发展，预计未来几年其规模有可能增加一倍以上。

报告称目前亚洲女性玩家主要在手机等移动设备上玩游戏，但有迹象表明 PC 和游戏主机还有很大的增长空间，这三个平台上的开发者和发行商都有机会。尽管大多数女性玩家都是休闲游戏爱好者，但越来越多的 Z 世代（IT之家备注：指 1997 至 2012 年之间出生的人）女性玩家正对竞技类游戏甚至电竞充满兴趣。

值得注意的是，报告称调查中超过一半的游戏玩家对游戏中的女性形象不满意，并认为厂商应特别关注虚拟形象和角色中女性样貌的多样化塑造，同时受访者还呼吁游戏社区改善针对游戏玩家性别的歧视和负面互动现象。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。