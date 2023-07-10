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外媒发布华硕旗舰新机 Zenfone 10 拆解视频，可修复性相较上代“没有改善”

2023/7/10 18:10:40 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 10 日消息，日前，海外媒体 PBKRewevis 发布了华硕最新“小屏旗舰”手机 Zenfone 10 的拆解视频。

拆解视频显示，拆下聚碳酸酯后壳，就可以看见该机型今年主要升级之一 —— 无线充电线圈，该组件与 NFC 天线连在一起。据悉，该机支持最高 15W 的无线充电功率。

上述组件可以被轻松卸下，随后就是主板。视频中约 3 分 28 秒处，该摄像头可以进行小幅移动，因为 Zenfone 10 配备了“六轴混合云台稳定器 2.0”技术，可以在拍摄或录制视频中实现较强防抖性能，进一步提高拍摄稳定性。

然而，由于 Zenfone 10 的整体设计相比前代机型没有较大变化，其可维修性也继承了前代的水准

比如，该机仍需要通过几乎完全拆卸手机来更换屏幕且需要将电池撬开来更换电源按钮 / 指纹模块，因为它们的柔性线缆位于电池下方。不过，华硕为这道修理工序提供了一个拉片。

最终，Zenfone 10 的可修复性评分与前代机型 Zenfone 9 保持一致，仍为 4.5 分（满分为 10 分），低于平均水平

IT之家此前报道，华硕 Zenfone 10 于 6 月 29 日正式发布，配备一块 5.9 英寸、144Hz 刷新率且支持 DC 调光的小尺寸屏幕。该机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动平台，最高 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0 存储，内置 4300mAh 电池，支持 30W 有线快充 + 15W 无线充电。

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该机提供 8+128GB、8+256GB、16+512GB 三种版本，售价依次为 799 欧元、849 欧元和 929 欧元（当前约 6312 元人民币、 6707 元人民币、 7339 元人民币）。

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关键词：华硕 Zenfone 10

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