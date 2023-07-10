字节跳动开源 HTML5 西瓜播放器：内置解析器、可节省流量

IT之家 7 月 10 日消息，字节跳动日前在 Gitee 及 GitHub 中开源了一款名为“西瓜播放器”的 HTML 5 播放器，官方称该播放器采用“组件化原则”构建，因此具有相对更佳的扩展性与轻量性。

官方表示：

西瓜播放器是一个 Web 视频播放器类库，它本着一切都是组件化的原则设计了独立可拆卸的 UI 组件。

更重要的是它不只是在 UI 层有灵活的表现，在功能上也做了大胆的尝试，摆脱视频加载、缓冲、格式支持对 video 的依赖。尤其是在 mp4 点播上做了较大的努力，让本不支持流式播放的 mp4 能做到分段加载，这就意味着可以做到清晰度无缝切换、加载控制、节省视频流量。

同时，它也集成了对 flv、hls、dash 的点播和直播支持。