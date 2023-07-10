国际清算银行：全球 24 家央行将在 2030 年前实现数字货币流通

IT之家 7 月 10 日消息，据路透社报道，国际清算银行（BIS）今日发布的一项调查报告显示，预计到 2030 年，新兴经济体和发达经济体的 24 家央行将会实现数字货币流通。

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全球各国央行一直在研究和开发供零售交易流通的本国数字货币，以避免在现金加速减少的情况下将数字支付业务过多交由私营部门，有些央行还在考虑出台金融机构之间批发交易的数字货币机制。

BIS 在调查中发现，大多数新的中央银行数字货币（CBDC）将出现在零售领域，其中 11 家中央银行可能会加入巴哈马、东加勒比、牙买加和尼日利亚等国家和地区的行列，这些国家已经在 2022 年底进行了零售版本数字货币的试运行。

该报告的作者还写道：“加强跨境支付是央行开展批发版本 CBDC 工作的关键驱动力之一。”

瑞士国家银行 6 月下旬表示，将在瑞士数字交易所发行批发版本的 CBDC。IT之家此前也报道，欧洲央行有望在 2028 年启动数字欧元试点，将覆盖 2.6 亿人口。另外两个大型新兴经济体印度和巴西计划明年推出数字货币。

BIS 还表示在其调查中，至少已经在从事某种 CBDC 工作的央行比例上升到了 93%，有 60% 的央行表示加密货币的出现加速了他们的工作进度。BIS 表示：“如果加密货币被广泛用于支付，可能会对金融稳定构成威胁。”

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