科大讯飞：讯飞星火认知大模型发布两个月内，开发者数量增加 85 万

7 月 10 日，科大讯飞发布 2023 年半年度业绩预告，公布了该公司今年上半年的具体发展和营收情况。

报告称，科大讯飞公司上半年预计实现营业收入 78 亿元，实现毛利 31 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，讯飞开放平台开发者数为 497.4 万（去年同期 343 万），近一年增长 45%。其中，讯飞星火认知大模型发布后，开发者数量在两个月内增加了 85 万家。

▲ 图源科大讯飞

IT之家此前报道，科大讯飞已在新加坡展开其海外业务，并将东南亚设定为战略重心。截至 2023 年 6 月，讯飞开放平台国际站的开发者总数已超过 12 万人，其中东南亚开发者数量超过 4 万人。此后，科大讯飞还会在新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和越南建立本地服务器，加大技术投资，以实现“持续突破多语种技术的覆盖语种数和使用质量”目标。

6 月 9 日，讯飞星火迎来了 V1.5 版本更新，其在开放式知识问答、多轮对话等多方面都有全新升级，同时科大讯飞还推出星火 App、星火助手中心、星火语伴 App 等。据了解，讯飞星火将在 8 月 15 日及 10 月 24 日分别再次升级。

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