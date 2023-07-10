M 站仅 26 分，《灰山事件》超越《魔戒：咕噜》成今年最烂游戏

IT之家 7 月 10 日消息，评分网站 Metacritic（M 站）近日公布了外星人恐怖生存游戏《灰山事件（Greyhill Incident）》的媒体评分，其 PC 版为 38 分，PS5 版为 26 分。这一评分也让《灰山事件》刷新了《魔戒：咕噜》PS5 版 38 分的纪录，成为今年目前为止最烂游戏。

IGN 给这款游戏打出了 3 分（满分 10 分），并将其评价为“一款无聊的恐怖游戏，从故事到潜行一切都搞砸了”。IGN 认为，游戏里毫无意义的重复任务既不令人惊喜，也不好玩，并强调游戏对话设计太差，就好像它们是用“低性能的 AI 聊天机器人”制作的。

God is a Geek 则给该游戏打出了 2 分（满分 10 分），该媒体指出这款游戏战斗效果不佳，AI 敌人有时会立即知道玩家在哪里，但有时即使在同一环境中又完全察觉不了玩家。该媒体还称，游戏中的躲藏方式设计也不好，即使玩家藏在垃圾桶或者简易厕所里，也无法明确感知到自己藏得是否足够隐蔽。

普通玩家似乎也认可这些评价，其用户评分也仅为 2.3 分。Steam 评分则为“褒贬不一”，好评率仅为 40%。

一位 Steam 玩家表示：“这是我玩过的最糟糕游戏之一，我完全没有方向感，但几十个小外星人就在后面追赶我。然后游戏突然变成了射击玩法，你必须击溃外星人，但子弹很少。玩家现在能做的就是培养耐心并让自己成为（包容一切的）圣人，因为任何更新都无法解决这个问题。”

IT之家查阅 Steam 页面获悉，《灰山事件》于 6 月 9 日发售，支持简体中文。官方介绍这是一款故事驱动的生存恐怖游戏，讲述了 90 年代初发生的经典外星人入侵。作为配备棒球棒和几颗子弹的左轮手枪的瑞恩贝克，故事将带领玩家穿越被不明飞行物和灰色外星人入侵的灰山大气社区。

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