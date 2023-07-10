《最终幻想》系列总销量突破 1.8 亿，和《侠盗猎车手 5》持平

IT之家 7 月 10 日消息，Square Enix 公司宣布，自从 1987 年首次发行以来，传奇的角色扮演游戏《最终幻想》系列的全球销量和下载量已经超过了 1.8 亿份。

这一数据是在该公司宣传一场音乐剧表演时公布的，该音乐剧表演将由宝塚歌剧团的宙组演出，讲述一个心碎的诗人藤原定家在爱情失败后，遇到了一个神秘的女人，被她带到了一个充满无数爱情歌曲的奇幻世界的故事，音乐剧的门票将于 2024 年 4 月开售。

《最终幻想》系列在今年 3 月时的销量和下载量数据为 1.73 亿份，此后又陆续推出了《最终幻想 VII：核心危机 重聚》、《最终幻想像素重制版》的 PS4 和任天堂 Switch 版本，以及备受期待的《最终幻想 16》。其中，《最终幻想 16》在 6 月 28 日时已经卖出了 300 万份，是系列达到这一销售里程碑的最大贡献者。

IT之家注意到，这个数据也意味着，《最终幻想》系列的总销量已经和《侠盗猎车手 5》持平了。

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