优酷网剧《我的中国芯》今晚已开播，讲述中国芯片励志故事

IT之家 7 月 10 日消息，网剧《我的中国芯》将于今晚 18:00 正式在优酷平台开播，官方称该剧讲述了“中国芯片人故事，一起看中国科研之路奔向星辰大海”。会员首更 5 集，次更 2 集，非会员每日更新 1 集。

据介绍，《我的中国芯》由李克执导，顾佑明、何泽远、姚凯辰、周蓉倩、张蓝艺、郭祥、民浩、张傲主演。

IT之家附《我的中国芯》剧情简介：

某民营科技公司承担国家燃点计划科研项目，研发用于光刻机的 193 纳米 DUV 激光器。使用这种激光器的光刻机可以解决绝大多数先进集成电路芯片的生产问题，如果研发成功，对国家具有重大意义。

在研发的关键时刻，公司大老板在国外出差期间，以涉嫌聚众斗殴的借口被扣留在国外。公司失去顶梁柱，陷入危机。老板娘朱琳临危出山，支撑危局。在研发总监李卫国的带领下，公司克服种种困难，包括多次陷入资金链断裂的危机，以及内部蛀虫的破坏。外部科研骗子也趁机拉拢李卫国一起去资本市场圈钱割韭菜，李卫国顶住了诱惑。

为了解决资金困难，朱琳抵押了自己的别墅，还出让了优质资产的很大一部分股份。李卫国带领的科研团队一路克服众多技术难关，最终研发成功。朱琳和李卫国带领公司同事整顿公司，挖出了蛀虫，挡住了科研骗子无孔不入的渗透，并惩罚了科研骗子。