首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 游戏之家>电子竞技

《DOTA2》TI12 国际邀请赛直邀队伍公布，PSG.LGD 成中国战队独苗

2023/7/10 21:07:43 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
评论：

IT之家 7 月 10 日消息，《DOTA2》巴厘岛 Major 昨日结束，GG 战队最终夺冠。至此，TI12 的 12 支直邀战队也已经全部出炉，分别为 Liquid、GG、Tundra、9Pandas、EG、PSG.LGD、SR、Talon、bc、Spirit、TSM 和 BB。

日历

▲ 图源 Liquipedia

另一方面，剩下的 8 个 TI12 参赛名额，将通过地区预选赛决出，其中北美和中国赛区预选赛将于 8 月 17 日率先开打，具体日期安排和各赛区名额分配如下：

  • 北美和中国：8 月 17-21 日（北美 1 个，中国 1 个）

  • 南美和东欧：8 月 22-26 日（南美 2 个，东欧 1 个）

  • 东南亚和西欧：8 月 27-31 日（西欧 2 个，东南亚 1 个）

IT之家此前报道，V社今年 5 月官宣《DOTA2》The International 2023 国际邀请赛将于今年 10 月重返美国西雅图举行，小组赛将于 10 月 15 日开始，正赛于 10 月 28 日开始，持续到 10 月 30 日。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：DOTA2TI12PSG.LGD

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用