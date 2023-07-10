《DOTA2》TI12 国际邀请赛直邀队伍公布，PSG.LGD 成中国战队独苗

IT之家 7 月 10 日消息，《DOTA2》巴厘岛 Major 昨日结束，GG 战队最终夺冠。至此，TI12 的 12 支直邀战队也已经全部出炉，分别为 Liquid、GG、Tundra、9Pandas、EG、PSG.LGD、SR、Talon、bc、Spirit、TSM 和 BB。

▲ 图源 Liquipedia

另一方面，剩下的 8 个 TI12 参赛名额，将通过地区预选赛决出，其中北美和中国赛区预选赛将于 8 月 17 日率先开打，具体日期安排和各赛区名额分配如下：

北美和中国：8 月 17-21 日（北美 1 个，中国 1 个）

南美和东欧：8 月 22-26 日（南美 2 个，东欧 1 个）

东南亚和西欧：8 月 27-31 日（西欧 2 个，东南亚 1 个）

IT之家此前报道，V社今年 5 月官宣《DOTA2》The International 2023 国际邀请赛将于今年 10 月重返美国西雅图举行，小组赛将于 10 月 15 日开始，正赛于 10 月 28 日开始，持续到 10 月 30 日。

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