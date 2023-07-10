数字人民币 SIM 卡硬钱包功能将上线：支持无电支付，支付只需碰一碰

IT之家 7 月 10 日消息，IT之家从中国银行官方微信号获悉，7 月 11 日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币 App 联合上线 SIM 卡硬钱包产品，实现金融与通信跨界又一创新成果落地，为数字人民币应用提供更加普适、便捷的支付方式和体验。该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区（目前只有具备 NFC 功能的安卓手机支持 SIM 卡硬钱包使用）。

SIM 卡硬钱包，指的是通过把数字人民币软钱包关联至运营商发行的超级 SIM 卡（5G 国密 NFC SIM 卡，以下简称“SIM 卡”），从而使 SIM 卡具备数字人民币支付功能。数字人民币用户只需在手机安装运营商发行的 SIM 卡，登录数字人民币 App，开通 SIM 卡硬钱包，利用手机 NFC 功能“碰一碰”即可完成数字人民币支付（用户需在中国电信、中国联通营业厅更换或新领取超级 SIM 卡）。

该产品以通信运营商发行的 SIM 卡为安全载体，加载数字人民币钱包应用，打造一卡多应用的融合应用场景，实现运营商渠道、用户、场景、服务、大数据等能力与数字人民币的紧密结合，实现差异化的数字人民币推广运营模式。产品的推出充分依托商业银行和运营商各自优势，使数字人民币金融基础设施与信息技术基础设施有机结合、相互赋能。

中国银行称，数字人民币 SIM 卡硬钱包，具备安全可靠、通用便利、无电支付、共享余额的核心特点。

安全可靠：

SIM 卡管理规范、成熟，内置安全单元安全可控，在监管可控性、安全性、便利性等表现上非常突出，可以确保用户在钱包开立、使用中的信息与资金安全。

通用便利：

SIM 卡是使用最广泛的安全硬件介质，具有极高的渗透率和接受度，并且没有时间、空间的限制，客户随时随地可以进行支付、交易等，降低了使用成本，增强了数字人民币使用的普适性。

无电支付：

数字人民币 SIM 卡硬钱包支持无电支付，手机可在断网、无电关机等多种情况下，不打开支付软件，使用手机碰一碰即可完成支付。

共享余额：

数字人民币 SIM 卡硬钱包在使用过程中，与所属的母钱包共享余额，无需单独进行充值，支付更方便、易用。

前期，中国银行、中国电信、中国联通创新成果丰富，三方最早完成了硬钱包、双离线的设计实施，在同业中，第一个建立头部平台数字人民币支付对接模式，推出了一批面向 C 端、B 端、G 端的创新产品，为数字人民币应用推广贡献了三方智慧和力量。

未来，三方将继续深化协作、联合创新，以 SIM 卡硬钱包应用推广为契机，进一步探索在轨道交通、民生消费、校园园区、电子商务、公共缴费、商业零售、教育培训等场景的应用，紧跟物联网大潮，为海量物联网设备赋予 SIM 卡硬钱包能力，助力扩展更广阔的新业态、新应用。

小贴士：

超级 SIM 卡（5G 国密 NFC SIM 卡）是通信运营商联合产业链合作伙伴，通过统一技术规范研制而成的新一代 SIM 卡，支持国密算法硬件加密、NFC 近场通信以及 JAVA 卡应用预置及空发等技术能力。相较于传统 SIM 卡，超级 SIM 卡具备安全存储、安全计算、安全连接、安全应用四种安全服务，提供国家级可信载体。

超级 SIM 卡内可集成多种创新应用，包括数字人民币、数字身份、交通、校园、密信、门禁、车钥匙、充电桩等，为用户提供一卡式解决方案，实现每个用户“一部手机、一张 SIM 卡、一个钱包、一个身份证”，一卡行天下，畅享数字生活。

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