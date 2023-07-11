3999 元起，红魔 8S Pro 今日首销：首发第二代骁龙 8 领先版

IT之家 7 月 11 日消息，今日上午 10:00，红魔 8S Pro系列将迎来首销，该系列不仅全球首发高通骁龙 8 Gen2 领先版，更是首款 24GB 内存的手机，首发价 3999 元起。

红魔 8S Pro：

暗夜骑士 8+128GB 版本 3999 元；

暗夜骑士 8+256GB 版本 4399 元；

暗夜骑士 / 冰封银翼 12+256GB 版本 4799 元；

暗夜骑士 / 冰封银翼 12+512GB 版本 5499 元；

氘锋透明 12+256GB 版本 4999 元；

氘锋透明 12+512GB 版本 5699 元；

红魔 8S Pro+：

暗夜骑士 / 冰封银翼 16+256GB 5499 元；

暗夜骑士 / 冰封银翼 16+512GB 5799 元；

氘锋透明版 16+256GB 5699 元；

氘锋透明版 16+512GB 5999 元；

氘锋透明版 16GB+1TB 6999 元；

氘锋透明版 24GB+1TB 7499 元；

红魔 8S Pro+ 大黄蜂超能勇士典藏版：

16+512GB 售价 6499 元，8 月初开售；

该机首发骁龙 8 Gen 2 领先版（3.36GHz），搭载 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存、红芯 R2 自研游戏芯片、ICE 12 魔冷散热系统。

值得一提的是，这款机型可以在极高画质下稳定运行《原神》等游戏。

红魔 8S Pro 搭载自研红芯 R2 芯片，官方称拥有 T0 级电竞操控配置，包括行业最快 520Hz 游戏肩键、960Hz 多指屏幕触控采样率、双 X 轴线性马达：和平精英联调 4D 震感、疾速 WI-FI7：2ms 超低延迟，高带宽、抗干扰、5G 电竞通信：支持高铁电竞模式、3.5mm 耳机孔 + 3 麦克风系统。

外观方面，红魔 8S Pro系列全系标配了可视化 RGB 风扇灯带 —— 能量星环；采用微蚀刻 CD 浮雕星轨纹理，流光溢彩；搭载第四代 UDC 全面超竞屏，无挖孔，号称电竞屏幕最优解。红魔 8S Pro系列提供冰封银翼、暗夜骑士和氘锋透明版，后者采用蚀刻工艺、RGB 信仰灯效。

红魔 8S Pro 系列采用一块 6.8 英寸 2480×1116 京东方柔性 OLED 直屏，搭载 UDC 屏下摄像头，支持 120Hz 刷新率、960Hz 触控采样率，峰值亮度 1300nit，10bit 色深，100% DCI-P3 色域，△ E<1，支持 1440Hz PWM 高频调光和 DC 调光双护眼调光，支持第七代超薄屏下指纹（IT之家注：还支持心率检测），左右边框 1.48mm，上边框 1.68mm、下巴 2.28mm，屏占比 93.7%。

续航方面，红魔 8S Pro 内置 6000mAh 超大电池，支持 80W 快充，35 分钟充电 100%；Pro+ 版内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充，14 分钟充电 100%。支持 CUBE 高能低耗引擎，智能场景识别。

影像方面，红魔 8S Pro系列前置屏下 16MP（豪威 OV16A1Q）摄像头，后置 50MP（三星 S5KGN5，1/1.57"）主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距（格科微 GC02M1）摄像头。

系统方面，红魔 8S Pro 搭载 RedMagic OS 8.0 系统，拥有超 1000 + 项体验优化，新增 30 余项用户高需求功能，流畅度提升 30%，其中游戏 X 引力平台支持手柄、键鼠外设畅玩手游和 3A 大作，还增加了红魔姬新皮肤：阳光沙滩夏日主题皮肤。

此外，红魔游戏手机 × 深空之眼联名推出的红魔姬 Mora 新皮肤 —— 修正未来，且红魔 8S Pro系列全系适配深空之眼手游 120Hz 高帧。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。