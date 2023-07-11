英伟达 GeForce RTX 4090 显卡成功超频至 4090MHz+ 刷新记录

IT之家 7 月 11 日消息，在突破 4GHz 大关不到一周的时间后，NVIDIA GeForce RTX 4090 再次刷新了超频纪录，在实现 4090+ MHz GPU 频率的同时也创下了多项基准世界记录。

德国超频选手 CENS 借助 LN2 液氮极限散热器，在七彩虹 RTX 4090 iGame LAB 显卡上实现了这一纪录。不过由于平台不太稳定，他没有进行 3D 基准测试。

3DMark 名人堂：

Port Royal (1x) - 33,058

Time Spy (1x) - 42,685

TS Graphic Score (1x) - 45,564

Speedway - 12,007

Firestrike (1x) - 78,274

Firestrike Extreme (1x) - 55,092

Firestrike Ultra (1x) - 32,089

HWBOT（开启 ECC）

Port Royal (1x) - 31,595

Firestrike Extreme (1x) - 55,809

Superposition 8k (1x) - 17,613

Unigine Superposition

8k (1x) - 18,701

据报道，大约 3 年前，TecLab 使用 RTX 2080 Ti 显卡突破了 3GHz 大关。RTX 30 系列显卡最终没有实现 4.0 GHz。在 RTX 40 时代，RTX 4090 旗舰显卡终于在发售 8 个多月后突破了 4GHz 大关。

IT之家附 RTX 4090 显卡参数如下：

RTX 4090 具有 760 亿个晶体管、16384 个 CUDA 核心和 24 GB 高速美光 GDDR6X 显存，可在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

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