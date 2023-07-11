《碟中谍 7》联动《间谍过家家剧场版》，后者 12 月 22 日日本上映

IT之家 7 月 11 日消息，《碟中谍 7：致命清算（上）》与《间谍过家家 CODE: White》展开联动并公布海报，间谍过家家剧场版将于 12 月 22 日在日本上映。

IT之家从官方了解到，宣传片中《间谍过家家》的主角介绍了《碟中谍 7》的大致剧情，海报中阿汤哥跑火车被阿尼亚替代。

据了解，《碟中谍 7：致命清算（上）》已经在中国内地开启预售，7 月 14 日上映（北美为 7 月 12 日）。

《间谍过家家 CODE: White》由片桐崇执导，大河内一楼担任编剧，江口拓也、种崎敦美、早见沙织、松田健一郎担任主要配音，讲述了福杰一家挑战史上最大任务的故事。

剧情简介：

世界各国均于暗地里进行激烈情报战的时代。 西国情报局对东科“WISE”的能干谍报员“黄昏”像往常一样作为劳埃德・福杰执行任务时，收到了变更进行中的任务“枭”的负责人这一指令。 然而被选为新负责人的，是个无能的男人 —— 就在那时，伊甸园校开展了据说优胜者能被授予“星”的烹饪实习。为了尽可能地表明任务“枭”的进展与向“WISE”交涉继续进行任务，甚至为了守护世界和平，劳埃德向阿尼亚提议制作担任审查员长的校长喜欢的“フリジス地区”的传统点心“メレメレ”。为了确认正宗的味道，福杰家决定以家庭旅行前往フリジス。另一方面，约尔在出发前目击了劳埃德与神秘女人交谈的整个过程，在怀揣着对临时关系感到一丝不安的情况下开始了家庭旅行…… 在家庭旅行的途中，阿尼亚在列车内发现了奇怪的手提箱，其中不知为何有着巧克力…… 在觉得不可思议的时候，手提箱的主人回来了，吓了一跳的阿尼亚不小心把那个巧克力给吞了下去…… 然而，那个巧克力却隐藏着动摇世界和平的重大秘密 ——！？ 然后，就如同是在战斗一般，旅途中连续发生了突发事件！！ 世界的命运，再次被托付给这临时一家人 ——

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