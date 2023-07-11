国产道格 Doogee T10S 和 T20S 平板电脑发布：最高 10 英寸 2K 屏，配键盘和手写笔

IT之家 7 月 11 日消息，国产数码品牌道格 Doogee 近日推出了两款新的安卓平板电脑，分别为 Doogee T10S 和 Doogee T20S 平板电脑，预装 Android 13 系统，并配备 10 英寸以上显示屏，将于 7 月 26 日正式上市。

▲ Doogee T10S

Doogee T10S 配备 10.1 英寸 FHD 屏幕和 6GB 内存。其摄像头包括 8MP 主摄像头和 5MP 前置摄像头，还配备 6600mAh 电池。

Doogee T20S 配备 10.4 英寸 2K 显示屏和 8GB 内存。Doogee T20S 还搭载 13MP 主摄像头和 7500mAh 电池，整体配置更高一些。

▲ Doogee T20S

两款平板都搭载 128GB 内部存储、八核处理器，以及支持高达 1TB 的可扩展 microSD 卡，IT之家查询发现 kalvo 网站给出的处理器是紫光展锐虎贲 T606（12nm 八核）。

Doogee T10S 和 T20S 还支持 Widevine L1、4G LTE 和双频 Wi-Fi 连接，配备了蓝牙键盘和具有 1024 级压感的手写笔。

Doogee T10S 和 T20S 平板电脑将于 7 月 26 日起在亚马逊、速卖通和 DoogeeMall 上发售，按照该品牌此前的销售市场来看，两款新品预计不会有国行定价。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。