谷歌 AR 系统负责人离职：因开发方向飘忽不定

北京时间 7 月 11 日早间消息，据报道，谷歌增强现实（AR）操作系统团队负责人马克・卢科夫斯基（Mark Lucovsky）今日宣布离职，主要因为谷歌在 AR 方面的承诺飘忽不定。

▲ 谷歌 AR 眼镜

众所周知，谷歌经常会发起一些新的努力，然后在相对较短的时间内关闭它们。仅在 2023 年，谷歌就终止了对多种服务和产品的支持。

2022 年年底，谷歌宣布将关闭其云游戏服务平台 Stadia。Stadia 于 2019 年 11 月推出，标志着谷歌进军游戏领域的开始。但去年年底，谷歌在宣布关闭 Stadia 时称：“我们对未能实现我们的愿景感到抱歉，但我们相信这是正确的决定。”

如今，谷歌又因为缺乏承诺而失去了一名高管。卢科夫斯基今日在 Twitter 上称：“我在谷歌担任高级工程总监一职，负责为 AR 和 XR（拓展现实）设备开发操作系统和软件平台。现在，我决定辞职，主要因为公司近期在 AR 领导团队上的调整，以及谷歌对 AR 的承诺和愿景飘忽不定。”

谷歌进军 AR 市场已经有很长一段时间了。其首款产品“谷歌眼镜”于 2013 年面世，但在 2015 年停止面向消费者出售。2017 年，谷歌又开始面向企业客户销售谷歌眼镜，但去年再次停止销售。

虽然谷歌从未正式宣布将推出一副新的 AR 眼镜，但有传言称，该公司正在开发一款可能与苹果 MR（混合现实）头显 Vision Pro 相竞争的产品，代号为“Project Iris”。但有据报道，该项目在今年年初已经被取消了。

分析人士称，Project Iris 被取消有多种因素，包括谷歌无法对其实际目标或设计达成一致，导致该项目背后的团队不断调整。此外，谷歌 AR 业务负责人克莱・费沃（Clay Favor）的离职，也对该项目造成了打击。费沃在谷歌工作了近 20 年。

这一次，卢科夫斯基的离职再次表明，谷歌仍未确定 AR 方面的优先事项。回到 2019 年，正当苹果 iPad 继续主导市场时，谷歌取消了其平板电脑项目。但几年后，谷歌又推出了 Pixel 平板电脑。

加盟谷歌之前，卢科夫斯基曾在 Meta（Oculus VR） 担任操作系统总经理四年。目前尚不清楚，谷歌未来的 AR 或 VR 产品方计划究竟是什么。

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