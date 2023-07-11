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新款奔驰 GLE 现已上市：69.98 万元起，插混版纯电续航 100km

2023/7/11 9:23:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 11 日消息，新款奔驰 GLE 现已正式上市，官方指导价 69.98-88.98 万元。

  • GLE 350 4MATIC 动感型    69.98 万元

  • GLE 350 4MATIC 时尚型    71.18 万元

  • GLE 450 4MATIC 动感型    79.28 万元

  • GLE 400 e4MATIC 插电式混合动力 SUV    82.48 万元

  • GLE 450 4MATIC 时尚型    83.98 万元

  • GLE 450 4MATIC 豪华型    88.98 万元

作为中期改款车型，新车主要针对外观、内饰细节设计进行调整，换搭动力更强的 2.0T、3.0T 发动机，国内市场或将沿用 2.0T、2.5T 发动机。

新款奔驰 GLE 的前脸设计相比现款车型变化不大，但大灯和下包围的造型有所改变。日行灯采用了与 GLC 相似的横向布局，下包围的设计提升了运动感。

此外，新车新增了钠石蓝色和远峰灰（非金属漆）两种车身颜色。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4927/2018/1797（mm），轴距为 2995mm。

内饰方面，新车增加了驼绒米色 / 黑色和可可棕色 / 黑色两款内饰配色。

新车依旧配备双 12.3 英寸联屏，搭载第二代 MBUX 车机系统，主要变化是方向盘换装并为全系标配为全新造型的 Nappa 皮饰三辐多功能方向盘。

此外，该车型还支持无线 Apple Car Play 和 Android Auto 手机互联以及 OTA 升级；同时还对智能语音识别能力进行了升级，能实现远程控制智能家居。IT之家注意到，新车还标配驾驶辅助组件增强版 P20。

动力方面，新车分为 2.0T、2.5T 版本。

其中 GLE 450 将搭载 2.5T 发动机 + 48V 电机的组合，发动机最大功率 270 千瓦，最大扭矩 500 牛・米，0-100km/h加速时间为 5.9 秒。

插电混动版车型 GLE 400e 搭载 2.0T 发动机，峰值总功率为 280 千瓦，综合峰值扭矩 650 牛・米，纯电续航里程为 100 公里（WLTC 工况）。

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