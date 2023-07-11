新款奔驰 GLE 现已上市：69.98 万元起，插混版纯电续航 100km

IT之家 7 月 11 日消息，新款奔驰 GLE 现已正式上市，官方指导价 69.98-88.98 万元。

GLE 350 4MATIC 动感型 69.98 万元

GLE 350 4MATIC 时尚型 71.18 万元

GLE 450 4MATIC 动感型 79.28 万元

GLE 400 e4MATIC 插电式混合动力 SUV 82.48 万元

GLE 450 4MATIC 时尚型 83.98 万元

GLE 450 4MATIC 豪华型 88.98 万元

作为中期改款车型，新车主要针对外观、内饰细节设计进行调整，换搭动力更强的 2.0T、3.0T 发动机，国内市场或将沿用 2.0T、2.5T 发动机。

新款奔驰 GLE 的前脸设计相比现款车型变化不大，但大灯和下包围的造型有所改变。日行灯采用了与 GLC 相似的横向布局，下包围的设计提升了运动感。

此外，新车新增了钠石蓝色和远峰灰（非金属漆）两种车身颜色。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4927/2018/1797（mm），轴距为 2995mm。

内饰方面，新车增加了驼绒米色 / 黑色和可可棕色 / 黑色两款内饰配色。

新车依旧配备双 12.3 英寸联屏，搭载第二代 MBUX 车机系统，主要变化是方向盘换装并为全系标配为全新造型的 Nappa 皮饰三辐多功能方向盘。

此外，该车型还支持无线 Apple Car Play 和 Android Auto 手机互联以及 OTA 升级；同时还对智能语音识别能力进行了升级，能实现远程控制智能家居。IT之家注意到，新车还标配驾驶辅助组件增强版 P20。

动力方面，新车分为 2.0T、2.5T 版本。

其中 GLE 450 将搭载 2.5T 发动机 + 48V 电机的组合，发动机最大功率 270 千瓦，最大扭矩 500 牛・米，0-100km/h加速时间为 5.9 秒。

插电混动版车型 GLE 400e 搭载 2.0T 发动机，峰值总功率为 280 千瓦，综合峰值扭矩 650 牛・米，纯电续航里程为 100 公里（WLTC 工况）。

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