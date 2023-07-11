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努比亚 Z50S Pro 手机入网：35mm 大底主摄，号称“超越一英寸拍照效果”

2023/7/11 9:47:44 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼华南吴彦祖雨雪载途 的线索投递！

IT之家 7 月 11 日消息，努比亚 Z50S Pro 手机现已通过 3C 认证，支持 80W 有线快充，证书标号为 2023011606555946，首次发证日期为 2023 年 7 月 10 日。

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据数码博主 @数码闲聊站 爆料，努比亚 Z50S Pro 内置 5000mAh 级别的大电池，搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，CPU 主频达到 3.36GHz。另外，这款新机搭载了全新大底主摄，焦段为 35mm，光圈为 f / 1.59

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据IT之家此前报道，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁 @倪飞 已经开始预热努比亚 Z50S Pro，据称该手机可带来“超越一英寸的拍照效果”，将于 7 月正式发布，具体时间暂未公布。

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▲ 努比亚 Z50 Ultra

努比亚于去年 12 月和今年 3 月分别发布 Z50 和 Z50 Ultra 手机，而 Z50 Pro 机型却迟迟没有亮相，即将发布的努比亚 Z50S Pro 将补全这一位置。作为参考，努比亚 Z50 首发价为 2999 元起，努比亚 Z50 Ultra 首发价为 3999 元起。

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