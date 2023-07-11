推出 4 年后，官方为 Fairphone 3 系列手机推送 Android 13 系统

IT之家 7 月 11 日消息，越来越多的手机制造商承诺为其设备提供长期支持，例如三到五年的操作系统或安全更新。荷兰公司 Fairphone 提供的支持时间更长，他们目前已经向旗下的 Fairphone 3 及 3+ 推送了 Android 13 正式版。

▲ 图源 Fairphone 所发布的推文

IT之家经过查询后得知，Fairphone 3 于 2019 年开始发货，Fairphone 3+ 于次年推出，这两款手机都搭载骁龙 632 芯片，其中 Fairphone 3 售价为 450 欧元（约 3575.92 元人民币），Fairphone 3+ 售价为 469 欧元（约 3726.91 元人民币），都搭载 Android 9 软件，后来更新到 Android 11。

▲ 图源 Fairphone

Fairphone 表示，至少在 2024 年 8 月之前，将继续为 Fairphone 3 系列提供更新；在那之后至少还会提供额外的支持，直到 2026 年。

▲ 图源 Fairphone 所发布的推文

Fairphone 公司最新的手机是 Fairphone 4，于 2021 年发布，预计至少支持到 2025 年底，但考虑到前几代产品的“超长支撑期”，所以最终可能将支持到 2028 年后。

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