回合制角色扮演游戏《星之海》试玩版上线 Xbox，8 月 30 日正式发售

IT之家 7 月 11 日消息，回合制角色扮演游戏《星之海》（Sea of Stars）将于 2023 年 8 月 30 日登陆 PlayStation 4、PlayStation 5、任天堂 Switch、Xbox Series S|X、Xbox One 以及 PC 平台

这款游戏的试玩 Demo 目前已上线 Xbox，适用于 Xbox Series X|S 和 Xbox One，大小约为 1.59GB，支持 4K / 60 帧。

IT之家附游戏内容介绍如下

《星之海》是一款向经典致敬的回合制角色扮演游戏。玩家将扮演两位双至日之子，集日月之力施展星蚀魔法，以此对抗邪恶血肉术士手下的恐怖造物。

《星之海》承载着 Sabotage 工作室的目标 —— 用现代的方式重现经典角色扮演游戏：从回合制战斗到跌宕起伏的故事，从世界探索到细腻的环境交互，让大家重回独属怀旧游戏的美好旧时光。

最低配置:

操作系统: Windows 7

处理器: i7-4700HQ 2.40 Ghz

内存: 8 GB RAM

显卡: GTX 860m

DirectX 版本: 11

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