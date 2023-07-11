小鹏 P7 调整：新增 23.99 万元的 586E 车型，625E 转为对公渠道销售

IT之家 7 月 11 日消息，小鹏汽车官方对小鹏 P7 进行了车型调整，新增 586E 车型，售价为 23.99 万元；而曾经的顶配车型 625E 将与标准续航智行版车型一同作为对公渠道产品销售。

IT之家注意到，小鹏官网目前已经只剩下三款 P7 车型：

480E 车型：24.79 万元

480G 车型：20.99 万元（缺货）

586E 车型：23.99 万元

除此之外，用户还可以选择小鹏 P7i，可选 24.99 万元~33.99 万元四款车型，主要分为 702 后驱版和 610 性能版。

小鹏 P7 的 586E 车型整体设计与原车型保持一致，新车搭载第二代永磁同步电机，最大功率 196kW，峰值扭矩 390N・m。

电池方面配备液冷恒温三元锂电池包，CLTC 综合工况续航里程为 586km。新车最高车速可达 170km/h，将电量从 30% 充至 80% 需要 33 分钟。

XPILOT 3.0 软件及升级服务已包含：

内部配置

・Xfreebreath 智能空气净化系统

・驾驶席座椅腰托 4 向电动调节

・驾驶席座椅通风功能

・前排座椅加热功能

・Xpeng 高级环绕音响系统

・环绕式情境律动氛围灯

外部配置

・光剑 2.0 LED 贯穿灯

・电动外后视镜带折叠加热记忆

Xmart OS 车载智能系统

XPILOT 智能辅助驾驶系统

・XPILOT3.0 智能辅助驾驶功能

・Xavier 超级计算平台

・亚米级高精定位系统电池类型

・液冷恒温三元锂电池包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。