上汽荣威 D7 DMH 混动版车型官图发布，综合续航可达 1400km

IT之家 7 月 11 日消息，上汽集团 ROEWE 荣威今日公布了旗下首款新能源中高级轿车荣威 D7 的混动版车型 —— 荣威 D7 DMH 的官图。荣威官方表示，荣威 D7 混动版、纯电版车型都将于今年上市。

从图中可以看出，该车整体造型较为圆润，设计上更贴近于传统轿车，没有使用比较激进的元素。此前荣威 D7 纯电版的官图也已经亮相，两款车除了前格栅造型有所不同以外，其余部分基本保持一致。

该车长宽高分别为 4890x1890x1510mm，轴距 2810mm。

动力方面，官方称该车搭载了全新的 DMH“超级混动”系统，可实现“超长续航、超低油耗、超级安静”。具体参数方面，该动力系统可提供纯电续航里程 125km，综合续航里程 1400km，馈电油耗百公里 4.3 升，且混动专用发动机的热效率大于 43%，NVH 降噪性能“比同级产品提升 10%”。

IT之家此前报道，荣威 D7 系列是诞生于上汽星云纯电专属平台的首款中大型轿车。纯电车型将提供 2 款全新魔方电池，对应 CLTC 综合续航里程分别为 510km 和 610km，搭载一台 VGA 六合一电机，最大功率为 155kW。

荣威将在未来 3 年将推出 8 款新能源车型，涵盖轿车、SUV、MPV 等多种车身形式，覆盖从紧凑、中型、到中大型等主流细分市场。

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