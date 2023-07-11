苹果：7 月 25 日后部分国家和地区的 App Store 应用将进一步涨价

IT之家 7 月 11 日消息，苹果公司今天宣布，从 7 月 25 日起，埃及、尼日利亚等和其他几个国家和地区的 App Store 应用价格将上涨，这些变化是由于税收和外汇汇率的变化而实施的。这是今年 App Store 应用价格第二次涨价，上一次涨价是在 2 月 16 日。

对于埃及、尼日利亚、坦桑尼亚和土耳其的部应用程序，税收变化和其他因素将导苹果 App Store 应用商店中的价格上涨。苹果定期通知开发者区域税收变化将影响他们的应用定价。

根据苹果向开发者发送的电子邮件，埃及、尼日利亚、坦桑尼亚和土耳其商店的应用和应用内购（不包括自动续订订阅）将于 7 月 25 日更新。如果开发者的基础商店在这些国家和地区，或者他们手动管理价格变化，他们不需要采取任何行动。

这些价格的更新将考虑一系列税收变化，IT之家附相关调整名单如下：

埃及；引入 14% 的增值税（VAT）；

坦桑尼亚：引入 18% 的增值税和 2% 的数字服务税；

土耳其：增值税率从 18% 提高到 20%。

根据苹果的说法，如果开发者的应用程序或应用内购买的基础商店不在埃及、尼日利亚、坦桑尼亚或土耳其，那么这些相应商店的价格将会上涨。价格变化不包括自动续订订阅。

开发者可以查看 App Store Connect 中 My Apps 的定价和可用性部分，以查看即将到来的价格变化。受影响国家以外的消费者不会注意到任何变化。

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