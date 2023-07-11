消息称腾讯“QQ 小店”小程序 7 月 15 日停止服务，入口按钮已经消失

IT之家 7 月 11 日消息，日前有IT之家读者投稿反馈，在手机 QQ App 端打开“QQ 小店”小程序会跳出一则通知：

由于业务调整，自 2023 年 7 月 15 日起，QQ 小店小程序将停止运营，群带货机器人功能将下线，QQ 小店注册及小店带货 / 自购等相关服务将关闭，7 月 15 日前带货产生的相关收益仍会如期进行结算下发。

▲ 图源IT之家读者投稿

IT之家经过实测发现，当前打开“QQ 小店”小程序仅显示 3 张功能介绍页面图片，没有任何按键或弹窗提示。

▲ 图为IT之家实测打开“QQ 小店”页面

而根据官方提供的“新手指引”页面显示，此前在滚屏界面下会显示“我要加入”按钮。该迹象疑似表明“QQ 小店”目前已停止接受新用户注册。

▲ 图为腾讯官方提供的“QQ 小店新手指引”

“QQ 小店”是 QQ 的电商带货产品，号称“零成本开店、享百万优质货源、轻松带货赚取佣金福利”。用户经过设置、选品之后，可向 QQ 群、QQ 好友和 QQ 空间推广商品，当分享对象购买用户分享的 QQ 小店商品之后，用户可通过有效订单来赚取佣金。

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