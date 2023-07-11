中通快递拿下支付牌照，此前已获商业保理、小额贷款等多张金融牌照

IT之家 7 月 11 日消息，中国人民银行公开资料显示，广西恒大万通支付有限公司（以下简称“万通支付”）已获准股权变更，主要出资人由上海湛迪信息科技有限公司变更为上海启匠信息技术有限公司，由自然人赖建昌通过上海中通数科商务服务有限公司进行实际控制，公司名称变更为“中通支付有限公司”。

IT之家从万通支付官网得知，该公司为广西省首批获得人民银行颁发支付业务许可证的企业。2015 年，广西恒大万通支付有限公司获得证监会同意作为基金销售支付结算机构的批复。

公开资料显示，该支付牌照于 2022 年成功续展，牌照有效期至 2027 年 6 月 27 日，展业范围为全国范围的互联网支付牌照以及广西壮族自治区、广东省、云南省的预付卡发行与受理资格。

此前，中通快递已获得商业保理、小额贷款等多张金融牌照，由中通快运、中通国际、中通商业、中通金融板块组成了中通生态体系。去年 10 月中通支付已取得中通钱包 App、中通收银 App、中通收银助手 App 等软件著作权，以及 ztopay.com.cn 等域名。

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