倍思推出灵睿系列 35W 氮化镓快充插线板：6AC+2A2C、数显屏，199 元

IT之家 7 月 11 日消息，倍思今日推出新款灵睿系列快充插线板，目前已上架电商平台开售，到手价 199 元。

倍思灵睿系列快充插线板型号为 CCGAN35-S6ACC，从外观上来看堪称充电“缝合怪”。

该款插线板采用 10 合 1 供电设计，自带 6 个 AC 输出接口，可为一些家用电器供电；顶部自带独立控制开关，可按需选择插座是否需要通电；此外插座配备了 1.5 米电源延长线。

除了 AC 充电接口外，该款插线板还额外自带 2 个 USB-A 接口和 2 个 USB-C 接口，独立输出时均支持最高 30W 快充；在正面配备了一块数显屏，可以显示充电信息。

IT之家汇总该款插线板充电参数：

Type-C1/C2：5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A

USB1：5V=3A、9V=3A、12V=2.5A

USB2：5V=1A

Type-C2+Type-C1/USB1：5W+10W

Type-C1/Type-C2/USB1+USB2：30W+5W

Type-C1+USB1：10W

Type-C2+(Type-C1+USB1）：5W+10W

Type-C2+Type-C1/USB1+USB2：5W+10W+5W

(Type-C1+USB1)+USB2：10W+5W

Type-C2+(Type-C1+USB1)+USB2：5W+10W+5W

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