用户发帖称爱奇艺 TV 客户端 “白嫖”电视机引热议，后台满速上传

IT之家 7 月 11 日消息，网友 @老骆驼 近日在知乎称，自己的电视机在息屏休眠状态时，居然持续保持着 1-5M / s 的上传速度，直至断掉电源才停止上传。

▲ 图源 知乎用户 @老骆驼

他表示这是新买的电视机，安装的 App 只有爱奇艺。在他强制关闭爱奇艺 App 后，电视机的上传速度“马上变为零”。

接着他联系了爱奇艺客服，客服称这是加速手段，对使用没有影响，然后提供了关闭 HCDN 开关的操作。

▲ 图源 知乎用户 @老骆驼

▲ 图源 知乎用户 @老骆驼

▲ 图源 知乎用户 @老骆驼

IT之家查询爱奇艺官网介绍发现，爱奇艺称“HCDN（Hybrid CDN）是爱奇艺技术团队研发的大规模混合架构在线视频数据分发技术。该技术采用了混合 CDN 和 P2P 节点的调度架构”。

▲ 图源 爱奇艺官网介绍

而《爱奇艺服务协议》提到，为了提升用户的服务体验，他们会采取一系列技术手段对产品及 / 或服务进行优化，其中包括改进 CDN 节点分布调度、使用专有 HCDN 对等网络等提升视频分发质量的技术措施等。

▲ 图源 爱奇艺服务协议

目前该帖子已进入知乎热榜，获得超三千个赞同。有网友在评论中认为，这是爱奇艺客户端将服务端压力转移到客户端的举动，将用户终端作为爱奇艺的 PCDN 服务器，因此会在后台持续执行上传任务。

▲ 图源 知乎评论

截至发稿，爱奇艺尚未对此事作出公开表态。

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