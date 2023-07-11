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北京现代推出 MUFASA 沐飒汽车三种车内充电模式，仅旗舰版车型可享

2023/7/11 13:17:39 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 7 月 11 日消息，北京现代发布微博称，将为旗下汽车推出三种充电模式，从宣传海报可以看出，此次推出的充电模式适用的车型为 MUFASA 沐飒汽车。

北京现代此次推出的三种充电模式分别为 220V AC 外接电源，可提供最高 200W 的充电功率；15W 无线充电面板，内置主动散热风扇，支持异物检测和充电状态指示灯；3C1A 有线快充接口，分别位于前后排，USB-C 支持最高 9V3A 27W 快充，可为 iPhone 手机半小时充电 50% 左右。

IT之家从北京现代官网查询得知，此次推出的三种充电模式中，无线充电和 220V 充电仅限 MUFASA 沐飒旗舰版车型搭载。

北京现代 MUFASA 沐飒汽车的 GLS 领先版、DLX 豪华版、LUX 尊贵版已于 6 月推出，售价 12.18 万元起，而目前官网显示旗舰版车型为即将上市。

从官方列出的参数对照表来看，相较于 LUX 尊贵版车型来讲，旗舰版车型增加了泊车雷达、360° 全景影像、盲区显示系统 / 防碰撞辅助、全景天窗等配置。

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关键词：北京现代

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