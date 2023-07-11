特斯拉儿童越野摩托车 Cyberquad 将在国内上市，消息称售价 11990 元

IT之家 7 月 11 日消息，日前特斯拉发布预告海报，其称面向儿童的玩具电动车 Cyberquad 即将在国内开售。根据海报上的信息显示，新车将在 3 天之后正式上市。

该车是一款专门针对儿童使用的 ATV 全地形车，早在 2021 年就已在海外开售，售价为 1900 美元（IT之家备注：当前约 13737 元人民币）。

另外据博主 @德卤爱开车 消息称，该车国内售价将达到 11990 元人民币，续航里程 13 公里，最高时速 8 公里。

▲ 图源博主 @德卤爱开车

2019 年特斯拉纯电皮卡 Cybertruck 发布会上，特斯拉就已经展示了同名的越野摩托车，意在展现 Cybertruck 的装载能力。当时特斯拉官方表示，Cyberquad 前期将作为皮卡车型的选装配件一同销售，后续有望独立销售。

不过需要注意的是，这次即将发售的 Cyberquad 并非当时亮相的那款车型，因为这仅仅是一台儿童玩具。此外，这款童车到达用户手中时将被分成至少 18 个零部件，需要家长亲手完成组装。

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