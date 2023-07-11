劳斯莱斯 CEO：倒卖旗下纯电车闪灵将被永久拉黑

IT之家 7 月 11 日消息，著名豪华汽车品牌劳斯莱斯近日宣布了一项严厉的措施，对于那些购买其新款电动车闪灵（闪灵）后立即转手牟利的客户，将被永久性地将其列入黑名单，不再允许其购买任何劳斯莱斯的车型。这一政策引起了一些伦敦高端汽车经销商的不满，他们认为这是对客户权利的侵犯。

闪灵是劳斯莱斯推出的首款纯电汽车，也是其最昂贵的车型之一，国内售价 575 万元起。由于其限量生产和独特设计，闪灵在市场上非常抢手，一些有钱人买到后马上以更高的价格转卖，从中赚取差价，这种做法在超级跑车领域已经成为一种常见现象。例如，保时捷、法拉利、兰博基尼等品牌的一些限量版车型，在二手市场上的价格往往比原价高出数倍甚至数十倍。

然而，劳斯莱斯的 CEO 托尔斯滕・穆勒-奥特沃斯（Torsten Müller-Ötvös）表示，他们不会容忍这种行为，认为这是对品牌和真正喜爱其汽车的客户的不尊重。他在接受《汽车经销商》杂志（Car Dealer magazine）采访时说：“他们会立即被列入黑名单，永远也没有机会再买到我们的车了。”

IT之家注意到，劳斯莱斯并不是第一个对“倒卖”现象表示不满的汽车品牌，早在 2017 年，保时捷 GT 部门的负责人安德烈亚斯・普鲁宁格（Andreas Preuninger）就表示，保时捷正在监测哪些客户在倒卖车辆，并限制这些人购买特殊车型的配额。他当时对《汽车与驾驶者》杂志（Car and Driver）说：“我个人喜欢看到我的车被使用，这就是我们制造它们的目的，它们太好了，不能被放着吃灰…… 我不喜欢人们买我们的车来赚钱，这从来不是我们的意图。”最近，通用汽车（GM）也宣布，如果客户在一年内转卖雪佛兰 Z06 跑车，将取消某些保修服务，并禁止他们购买未来任何通用汽车的车型。

这一举措显然激怒了一些高端汽车经销商，他们从购买和出售有价值、限量版的汽车中赚了很多钱。英国超级跑车经销商汤姆・哈特利（Tom Hartley）向《汽车经销商》杂志表达了他对劳斯莱斯新政策的不满，“我已经同意从客户那里买下两辆闪灵。我认为汽车制造商没有权利告诉花了近 50 万英镑买车的客户他们不该做什么。”

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