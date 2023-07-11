起亚 EV6 盲订权益公布：首任车主享终身免费 24 小时道路救援，8 月上市

IT之家 7 月 11 日消息，起亚首款纯电轿跑车型 EV6 已于 6 月 28 日在内地开启盲订，新车将以整车进口的方式交付，限量 1000 台。新车将于 8 月成都车展期间上市。

悦达起亚官方宣布，EV6 盲订第四阶段权益已经解锁。根据最新公布的盲订权益显示，在此前解锁的权益基础上，第四阶段订金膨胀系数提升至 12 倍，首任车主可尊享终身免费 24H 道路救援，以及 2 年 12 次免费专属用车管家（上门取 / 送车）服务。

起亚 EV6 是起亚布局中国大陆的首款纯电车型，高性能版本 EV6 GT 搭载双电机和 77.4kWh 高输出功率电池组，标配四驱系统，综合输出功率 430 千瓦，最大扭矩 740 牛・米，极速可达 260km/h，零百加速时间为 3.5 秒。

据IT之家所知，EV6 为消费者提供了多种全电动、零排放的动力系统选择，包含拥有 77.4kWh 电池组的长续航版本和 58kWh 电池组的标准续航版本。EV6 GT-line 车型将同时提供长续航和标准续航两种版本车型，EV6 GT 车型只提供长续航版电池组配置。

搭载 77.4kWh 电池组的 EV6 长续航两驱版本（2WD）车型单次充电可行驶 600km（NEDC 标准）。EV6 长续航全轮驱动版本（AWD）车型则可提供最大 605Nm 的扭矩输出，百公里加速仅需 5.2 秒。

对于 EV6 长续航车型，两驱版本（2WD）搭载单个后驱动电机，拥有 168kW 的最大功率，全轮驱动版本（AWD）则配备前后双驱动电机，整车最大输出功率为 239kW。

EV6 标准续航版本车型搭载 58kWh 的电池组，全轮驱动版本可提供 605Nm 的扭矩输出，百公里加速时间为 6.2 秒。标准续航两驱版本车型搭载 125kW 的后驱动电机，全轮驱动版本则搭载前后双驱动电机，整车最大功率为 173kW。

得益于 430kW 双电机，EV6 GT 全轮驱动车型可输出 740Nm 最大扭矩，百公里加速仅需 3.5 秒，最高时速可达 260km/h。同时，EV6 GT 车型将配备专属的电子限滑差速器（e-LSD）功能。

充电方面，全系 EV6 车型均无需额外组件或适配器即可同时支持 400V 和 800V 充电，4 分钟就能实现从 30% 到 80% 的超高速充电。对于长续航两驱版本车型，充电 4.5 分钟即能增加 100km 的续航里程。

此外，EV6 还拥有“即插即用（Plug & Charge，PnC）”的功能，进一步提升充电的便利性。用户可以完全抛弃物理充电卡，只需要通过简单地连接充电桩，储存在电动汽车中的认证信息即可完成充电认证，并开启自动充电功能。而得益于集成充电控制单元 (ICCU)，EV6 还实现了车载对外供电（V2L）这一新功能，可用车辆电池为其他用电设备充电。车载对外供电功能（V2L）输出功率高达 3.6kW。

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