消息称谷歌已与多家医院合作开展测试，共同探索 AI 医疗可能性

IT之家 7 月 11 日消息，据《华尔街日报》报道，谷歌日前已经和多家医院合作，测试其基于 Med-PaLM 2 模型的诊疗机器人。

据悉，谷歌用于医用的诊疗机器人是以 Med-PaLM 2 模型为基础，该 Med-PaLM 2 模型是 IT之家此前报道的谷歌 PaLM 2 模型“医用版本”，谷歌使用“医师执照考试问答题”为训练集训练而成，并经过医院相关专家多次内部测试，于当前进入线下临床测试阶段。

▲ 图源 谷歌

谷歌表示，基于 Med-PaLM 2 的医用诊疗机器人模型，相对必应和 ChatGPT 等竞品更能理解医疗情境，该模型在回答医疗询问、为医疗文件做重要摘要、整理医学研究资料等方面更具优势。

谷歌研究主任 Greg Corrado 认为，虽然 Med-PaLM 2 还在开发初期，但他相信该模型未来能够完全融入医疗领域中，令医院的效益扩充 10 倍以上。

▲ 图源 谷歌

但根据 5 月谷歌公布的论文，Med-PaLM 2 依然具有一般大型语言模型的“幻觉”及“精确度不足”的问题，例如回答笼统或给出不相关的信息等。不过论文也同时表示，在推理、判断简单疾病层面，Med-PaLM 2 已和人类医生相差不远。

当下许多科技巨头都逐渐将 AI 融合至医疗层面中，微软在今年 6 月也推出了 LLaVA-Med 模型，可根据 CT、X 光图片等推测出患者的病理状况，此类医疗专用 AI 模型有望促进医学业界提升病灶对症治疗的精确性，同时进一步降低诊疗成本。

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