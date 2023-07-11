凯音 Cayin 推出 DAP11 数字音频播放器：双硬盘仓支持 NAS 播放，售价 8999 元

IT之家 7 月 11 日消息，凯音今日推出新款 DAP11 数字音频播放器，目前已上架电商平台开售，到手价 8999 元。

硬件方面，凯音 DAP11 数字音频播放器搭载高通 660 八核处理器，支持 DSD 硬解码，可降低数字音频信号传输时的时基抖动；内部采用自研电源变压器，自带 5 英寸 TFT 显示屏。

凯音 DAP11 数字音频播放器内置酷狗、网易云音乐、 Spotify、TIDAL 等多款主流音乐 App，开机即可使用；支持 2.4GHz / 5GHz 双频 WiFi，支持局域网共享播放，可通过第三方 App 实现 DLNA 和 AirPlay 播放、连接 NAS 读取音乐。

该音频播放器内置双独立通道 SATA3.0 接口，可放入 2 块 4TB 容量的 2.5 英寸硬盘；此外还可以通过 USB 接口连接 U 盘或 SD 卡播放音乐。

该音频播放器机身自带 USB、HDMI-A 和 S / PDIF 音频输出接口，支持 5 种模拟音频输出；配备 6.35mm 单端耳机输出口。

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