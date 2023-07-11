蔚来 ES6 纯电 SUV 150kWh 电池包本月上线：重 575 千克，可续航 930 公里

IT之家 7 月 11 日消息，蔚来今年 5 月发布了 ES6 纯电 SUV，75kWh 电池版（490 公里）售 36.80 万元，100kWh 电池版（625 公里）售 42.6 万元，并表示将于 7 月推出 150kWh 电池包（930 公里）。

蔚来近日更新了 ES6 车辆的用户手册，公开了 150 kWh 电池包的更多信息。150kWh 电池包重量为 575 千克，相比较 100kWh 电池（555 千克）重了 3.6% 。

该电池组包含 384 个电池，高于宁德时代提供的 100kWh 电池组中的 96 个电池，电池的能量密度为 360 Wh / kg。

IT之家查询该用户手册，发现该电池的额定电压为 3.31 V，额定容量为 110 Ah。

与宁德时代的其他电池组一样，150kWh 的电池组的长度、宽度和高度分别为 2062 毫米、1539 毫米和 185.6 毫米。

蔚来汽车在 2021 年 1 月 9 日的蔚来 Day 2020 活动上推出旗舰轿车蔚来 ET7 时发布了 150 kWh 半固态电池，声称这将使该车的续航里程超过 1000 公里。

他当时表示，新款 Nio ES6 SUV 在配备 150 千瓦时电池组时可以行驶 930 公里，由于风阻更大，SUV 通常比轿车具有更高的能耗。

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