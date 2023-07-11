软银投资的智能窗户公司 View Inc.上市后陷入困境，面临被摘牌和破产危机

IT之家 7 月 11 日消息，曾经得到软银等投资者超过 20 亿美元投资的智能窗户公司 View Inc.在上市后陷入了危机。该公司被指控财务造假，股价暴跌，还面临着被摘牌和破产的风险。该公司的创始人和首席执行官拉奥・穆尔普里仍然对公司的未来充满信心，但一些投资者和分析师认为，该公司上市太早，没有做好准备。

View Inc.公司成立于 2008 年，总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯。其生产的窗户可以根据太阳位置调节色调，从而保持室内温度，节省能源成本，还能将窗户变成巨型电脑或演示屏幕。View Inc.的愿景是用节能、多功能的窗户覆盖全国的商业建筑，该公司花了多年时间开发产品背后的技术，并已在 400 多座建筑中安装了这种窗户，目前拥有约 100 个客户。

然而，该公司却陷入了欺诈指控和股价暴跌的危机。据报道，该公司今年年初裁掉了近四分之一的员工。上周，该公司与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，解决了前首席财务官因低估了“大量”有缺陷窗户更换成本 2800 万美元而被指控的不实陈述问题。（SEC 没有对该公司处以罚款，因为该公司自行报告了不当行为。）

尽管该公司努力进行成本削减和筹款，但 View 似乎仍面临着生存危机，其已经收到了可能被摘牌的警告，而且该公司最近表示，如果不进行额外融资，将没有足够的资金维持 9 月份之后的运营。该公司在 2021 年股价达到 12.49 美元的高点后，目前仅为 13 美分（截至周一），市值仅为 3300 万美元（IT之家备注：当前约 2.39 亿元人民币）。

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