Omdia：OLED 显示器面板出货量两年增长将超 10 倍，游戏成主要推动力

IT之家 7 月 11 日消息，市场研究公司 Omdia 近日发布报告称，OLED 显示器面板市场从去年到明年将增长 10 倍以上，游戏显示器的强劲需求是推动其快速发展的主要原因。

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报告预测，全球 OLED 显示器面板出货量将由 2022 年的 16 万片，增长到今年的 80 万片，而到 2024 年则将达到 174 万片，两年时间实现 10 倍以上的激增。Omdia 还预测，2025 年全球 OLED 显示器面板出货量将达到 230 万片，2026 年则将达到 277 万片。

报告指出，OLED 显示器面板的快速增长得益于游戏显示器的需求上升。与传统 LCD 面板相比，OLED 面板可提供更清晰、更饱满的图像质量和更快的响应时间。

随着更多 200-300Hz 高刷新率、大尺寸的 OLED 电竞显示器推出，OLED 面板在 4K 电竞显示器市场的份额快速增长。预计 OLED 面板在游戏显示器领域的份额将从 2022 年的 7.3% 增长到今年的 32.1%，明年则将达到 54%，2025 年则为 61%，OLED 面板将逐渐成为游戏显示器市场的主流。

IT之家此前报道，在 3 月份日本显示器厂商 JOLED 宣布破产后，目前 OLED 显示器面板主要由三星和 LG 两家韩企主导。三星显示目前向三星、戴尔等主要显示器制造商供应 QD-OLED 面板，LG 显示则于 2022 年凭借 40 英寸 OLED 面板进入该市场，并从今年年初开始量产专门用于游戏的 27 英寸和 45 英寸超宽 OLED 面板，供应给 LG、华硕和海盗船等品牌。

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