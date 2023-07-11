VAIO 社长：公司将着眼于高端笔记本，用“经典”提升品牌价值

IT之家 7 月 11 日消息，VAIO 近年来更注重于商务笔记本电脑市场，社长山野正树在昨日接受外媒 BCN+ 采访时，重申 VAIO 仅着眼于高端笔记本电脑，用“经典”提升品牌价值。

山野正树表示，VAIO 无意与低价走量的品牌展开竞争，这样只会空耗成本。因此当下企业着重于塑造“质量好但昂贵”的商务产品，致力令 VAIO 成为 Windows PC 的“标准”之一。他同时表示，有信心“通过扩大 VAIO 粉丝的基础以增加销量，进一步提升品牌价值”。

▲ 图源 BCN+

在回答记者“是否愿意扩充产品线，以迎合不同的消费者”这一问题时，山野正树认为：

VAIO 只是一个高端品牌，我们不会打破这一点，我们不会在 VAIO 的质量和设计上妥协，所创造出的每台笔记本，都对我们是一个挑战。当你尝试使用这些笔记本时，你会认为“VAIO 很棒”，这就足够了，这便是 VAIO 扩大粉丝群的举措。

▲ 图源 BCN+

IT之家经过查询得知，VAIO 此前推出了 SX12/14、F14/16 等型号笔记本，价格相对高昂，VAIO SX12/14 系列售价 199800 日元（IT之家备注：当前约 10190 元人民币）起、VAIO F14 / F16 系列售价 6999 元起。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。