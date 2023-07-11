联想扫描王 App 上线：纸质文件秒变电子档，PC、移动端均可免费下载

IT之家 7 月 11 日消息，联想扫描王官网现已上线，该应用支持高清扫描，纸质文件秒变电子档。

▲ 官网截图

IT之家附联想扫描王 App 主要功能：

支持智能切边、梯形校正，PDF、JPEG 格式可自由转换；

支持一码互连，多设备自由同步，快速批量互传文件；

支持精准识别，快速提取文本，一键复制、粘贴、摘录；

支持图片处理功能，去阴影、增亮，添加批注标记；

支持一键搜索，遇到知识盲区可调起网页搜索。

▲ 官方宣传图

目前，联想扫描王 App 支持 Windows 客户端、移动客户端（Android & iOS）下载安装。不过，需要注意的是，联想扫描王电脑端目前仅支持在联想品牌的设备上使用。

IT之家实测，联想扫描王 App 目前暂无收费选项。如果想要完成电脑与手机互传，需要两个设备均需要下载 App，之后可以通过手机端 App 扫码完成互传。

▲ IT之家实测截图，下同

从使用效果来看，这款 App 可以清晰完成文字识别，识别准确率表现还是不错的，但是排版效果并不理想，段落显示不清晰，并且经常出现空格等现象。考虑到这款 App 的上线时间并不长，后续还有较大的升级空间。

联想扫描王 App：点此下载

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