消息称小米汽车将采用自研芯片和车机系统架构，具有较高“含金量”

IT之家 7 月 11 日消息，日前，微博数码博主 @数码闲聊站 发文表示，“明年第一台汽车落地，那时还伴随着含金量不错的自研芯片和车机系统架构，年底可能会有些阶段性成果释出”。

据“明年”“第一台”等重要属性可知，这条博文指的即是小米汽车的最新进展。值得注意的地方是，小米汽车将会采用自研的芯片和车机系统架构，且看上去相当值得期待。

早在 2021 年 6 月，小米就已投资了多家动力电池、自动驾驶领域的公司，同年 9 月 22 日，小米投资了一家自动驾驶计算芯片公司 —— 黑芝麻智能，战略轮及 C 轮两轮融资投后估值近 20 亿美元。

自 2021 年 3 月 30 日晚间小米集团 CEO 雷军正式官宣造车起，时至今日已经过去了将近两年半的时间。按照小米集团合伙人兼总裁卢伟冰的规划，小米汽车将于明年上半年正式上市。

IT之家此前报道，据经销商集团反馈，小米汽车已于近期开始了交付中心的筛选工作。消息人士透露称小米汽车要求候选场地“至少能提供 120 个车位”，且建筑面积“不能低于 3000 平方米”。

此外，作为小米汽车供应商之一的长春一汽富维汽车零部件有限公司近期表示，“公司正积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前，小米第一款车型报价完毕。”

在今年上半年，已经陆续有博主拍摄到小米汽车的路试谍照。汽车博主 @探电频道 消息称，小米汽车一期主体工厂已经竣工，内部设备安装情况暂时未知。

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