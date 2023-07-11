Meta 首席技术官：Quest 3 头显的电池续航与 Quest 2“大致相同”

IT之家 7 月 11 日消息，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 在 Instagram 上的问答环节中透露，Meta Quest 3 的电池续航与 Quest 2 的“大致相同（about the same）”。他还表示，与现款头显一样，Quest 3 的续航能力取决于用户的用途，而 Meta 也一直在寻求改进续航的方法。

Meta Quest 3 是 Meta 公司即将推出的一款虚拟现实头显，将拥有比 Quest 2 更高的性能和分辨率，起价 499.99 美元（IT之家备注：当前约 3615 元人民币）。Quest 2 是目前市场上最受欢迎的虚拟现实头显之一，可以无线连接到电脑或手机，也可以独立运行应用和游戏。Quest 2 的电池续航能力大约为 2 到 3 小时，根据用户使用不同的功能而有所差异。

Bosworth 在 Instagram 上回答了网友们关于 Meta Quest 3 的各种问题，其中一个问题是关于电池续航能力的。Bosworth 说：“Meta Quest 3 的电池续航能力与 Quest 2 大致相同，或多或少。我认为我们总是能够继续努力改进（续航），当然它也会根据你使用的用途不同而有所不同。”

Bosworth 还确认，尽管 Meta Quest 3 即将发售，但 Quest Pro 仍将随着时间的推移获得新的软件更新和改进。Meta 最近刚刚发布了一个更新，提高了 Quest 2 和 Quest Pro 上 CPU 和 GPU 的性能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。