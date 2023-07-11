HMD 推出诺基亚 T10 儿童版平板电脑：多彩外壳，售价 189 欧元起

IT之家 7 月 11 日消息，HMD 近日在欧美推出了诺基亚 T10 儿童版平板电脑，采用多彩外壳，更注重防摔。

据悉，诺基亚 T10 儿童版平板电脑采用了显眼的聚碳酸酯外壳，并具备一个提手，官方称“可提供额外的抓地力和便携性”，此外，该平板还具有一个可折叠的支架，更方便固定平板电脑，便于儿童使用。

HMD Global 产品营销主管 Adam Ferguson 表示，“诺基亚 T10 儿童版是我们最紧凑的平板电脑，非常适合家庭出门或旅途中的家庭。新外壳提供了更好的保护性与便携性，令儿童得以享受其中”。

在硬件方面，诺基亚 T10 儿童版和原版 T10 平板电脑相同，其搭载紫光展锐 T606 芯片，3GB+32GB 存储，配备 8 英寸 HD 显示屏和双立体声扬声器，具有 IPX2 防护等级，还拥有 2MP 前置自拍镜头以及 8MP 后置摄像头。

软件方面，诺基亚 T10 儿童版搭载 Android 12，并带有三年的每月安全更新，该平板电脑内置了谷歌 Kids Space 应用及一款 Google Family Link 应用，家长可以利用这两款应用控制平板电脑的使用时间。

IT之家注意到，诺基亚此前还曾推出过一款 T20 教育版，但更强调于“学生辅导市场”，而 T10 儿童版则是更亲和“儿童娱乐”，因此定位并不一致。

诺基亚 T10 儿童版 3/32GB 售价为 189 欧元（约 1501.89 元人民币），可以替换不同颜色的外壳，每种外壳售价为 29.99 欧元（约 238.39 元人民币）。

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